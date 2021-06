Ratchet & Clank Rift Apart: Milano e Lisbona unite grazie ad un'iniziativa Sony

Come vi abbiamo anticipato con un teaser nel corso della mini maratona dedicata a Ratchet & Clank Rift Apart andata in onda ieri sul canale Twitch di Everyeye, Sony ha dato il via ad una particolare iniziativa che ha collegato Italia e Spagna.

Grazie al lavoro di due artisti sono infatti state create due opere d'arte a Milano (in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Portanuova) e a Lisbona (sul tetto panoramico del Museo di Arte, Architettura e Tecnologia) che "collegano" le due città europee e puntano a riprodurre nel mondo reale i varchi dimensionali presenti nell'avventura targata Insomniac Games. A realizzare l'immagine che potete trovare a Milano è stato Cosimo Caiffa, in arte Cheone, uno street artist pugliese noto per la creazione di murales dagli incredibili effetti illusori prospettici. L'opera situata a Lisbona è invece frutto del lavoro dell'artista portoghese Tiago Lobo Pimentel.

Come se non bastasse SIE Italia e SIE Portogallo hanno ideato uno speciale filtro Instagram grazie al quale è possibile ricreare l'effetto visto anche nel varco spazio-temporale di Milano e Lisbona.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.