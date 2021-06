Ratchet & Clank Rift Apart: mini maratona del titolo Insomniac domani alle 14:00

Ratchet & Clank Rift Apart è ormai sempre più vicino alla sua uscita, fissata per il prossimo 11 giugno in esclusiva PlayStation 5. L'attesa e la curiosità attorno al gioco sono molto forti, e per l'occasione noi di Everyeye vi daremo un assaggio concreto dell'ultima fatica targata Insomniac Games.

Potrete seguire domani alle ore 14:00 sul canale Twitch di Everyeye la nostra redazione alle prese con le fasi iniziali della nuova avventura di Ratchet e del suo amico robotico Clank, in modo così da poter vedere con i vostri occhi il prologo dell'avventura e le primissime ore di gioco che daranno subito sfoggio delle meccaniche e delle novità alla base dell'ultimo capitolo della storica serie nata su PS2 nel 2002. In aggiunta, sperimenteremo anche le varie modalità grafiche previste dal gioco in modo così da fare delle analisi approfondite sul comparto tecnico e sulle loro funzioni. Come sempre vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, compreso il nostro canale Youtube Everyeye On Demand, dove potrete trovare tutti i nostri contenuti e restare costantemente aggiornati sulle ultime novità in ambito gaming e non solo.

In attesa della diretta di domani pomeriggio potete leggere la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, così da scoprire tantissimi altri dettagli sull'attesissima esclusiva PS5. Avete visto inoltre i costumi gratis di Ratchet, Clank e Rivet in Sackboy A Big Adventure?