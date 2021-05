Ratchet & Clank Rift Apart, la next gen è qui: tante sorprese dalla prova su PS5

Abbiamo assistito a 40 minuti di gameplay della nuova esclusiva PS5, una produzione apparentemente stellare che rappresenta il primo vero slancio di piena next gen. Ecco a voi le nostre opinioni sulla demo di Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac.

Dalla messa in pratica della dirompente idea dei portali comunicanti per caricare all'istante ogni scenario esplorabile con l'ausilio dell'SSD di PS5 all'impatto emotivo offerto dalle scene che vedono per protagonista Rivet, la nuova demo di Ratchet & Clank non fa che restituirci l'immagine di un progetto incredibilmente ambizioso.

Nell'ultima fatica digitale di Insomniac Games, la superlativa realizzazione tecnica contribuisce a infondere unicità al gameplay e al comparto narrativo, merito sia delle innovazioni apportate alla progressione delle attività da svolgere che, naturalmente, dal dualismo tra Ratchet e la stessa Rivet.

Solo all'uscita del titolo capiremo però se questi sforzi si concretizzeranno in un'avventura capace di mantenersi sui medesimi standard qualitativi, ma la cura maniacale per i dettagli che si denota nella demo lascia davvero ben sperare per il prodotto finale e i diversi moduli di cui si comporrà, tra Photo Mode e opzioni di accessibilità. Basta dare un'occhiata alle nuove immagini pubblicate da Insomniac per rendersene conto.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nostro video in apertura d'articolo e all'anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart, con tutte le considerazioni e i giudizi di Marco Mottura sulle emozioni restituite dall'ultima "prova su strada" con l'esclusiva PS5 che, lo ricordiamo, sarà disponibile sulla nuova console di Sony a partire dall'11 giugno.