Ratchet & Clank Rift Apart non uscirà su PS4 ma solo su PlayStation 5

Rispondendo a una domanda su Twitter, Insomniac Games ha confermato che Ratchet & Clank Rift Apart non sarà un gioco cross-gen, a differenza ad esempio di Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventure.

"Viaggia tra le dimensioni con Ratchet e Clank e affronta un malvagio imperatore proveniente da un'altra realtà. Salta come un fulmine tra mondi ricchi d'azione, tutti immersi in panorami mozzafiato e completi di un arsenale totalmente folle, quando l'avventura farà il suo arrivo sulla console PS5."

Il team di sviluppo conferma che Ratchet & Clank Rift Apart uscirà solamente su PlayStation 5 e del resto sin dal primo momento si è parlato di un gioco esclusivamente next-gen, pensato per sfruttare al massimo le potenzialità dell'SSD di PS5 e del controller DualSense.

Ratchet & Clank Rift Apart è ancora privo di una data di uscita, gli sviluppatori hanno più volte parlato di un debutto previsto "durante la finestra di lancio della console", finestra temporale in realtà piuttosto ampia e generalmente parlando potrebbe coprire i primi mesi di vita di PS5. Vedremo il gioco a dicembre o potremo metterci le mani sopra solamente all'inizio del 2021? E' ancora presto per dirlo, restiamo in attesa di chiarimenti da parte dello studio e del publisher.