Ratchet & Clank Rift Apart: lo avete notato questo cameo di All 4 One?

Ratchet & Clank Rift Apart, l'ultimo capitolo della serie approdato in esclusiva su PlayStation 5, è ricco di omaggi, citazioni e Easter egg, molti dei quali dedicati agli altri giochi della grande famiglia dei PlayStation Studios.

Siamo sicuri che ne avete già scovati un bel po', ma non tutti sono semplici da individuare. Per fortuna giungono in soccorso i canali social di PlayStation: i responsabili UK, ad esempio, ci hanno fatto notare che nel Zurkie's Bar ci sono due robot davanti ad un cabinato arcade intenti a giocare ad un titolo che non è stato affatto scelto a caso! I fan più affezionati del dinamico duo, guardando lo scatto allegato a questa notizia, non faticheranno a notare che il gioco in riproduzione è Ratchet & Clank: All 4 One, uno spin-off lanciato nel 2011 su PlayStation 3 e fortemente improntato sulla cooperativa per quattro giocatori.

Qualcuno tra voi lo aveva già individuato? Di recente abbiamo anche scoperto che utilizzando l'arma Pixelatore è possibile riprodurre una melodia con la vibrazione aptico del DualSense di PS5. Vi ricordiamo inoltre che Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile in esclusiva su PlayStation 5.