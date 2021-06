Ratchet & Clank Rift Apart: la nuova patch sistema un problema di input lag

Ad una settimana esatta dal lancio, Ratchet & Clank Rift Apart ha ricevuto un piccolo aggiornamento su PlayStation 5 che punta a sistemare definitivamente un fastidioso legato all'input lag problema che coinvolge solo alcuni giocatori.

La problematica in questione riguarda infatti i soli giocatori in possesso di un televisore che supporta i 120 Hz e che hanno attivato tale opzione nelle impostazioni video della console di nuova generazione targata Sony. Sembrerebbe infatti che l'attivazione di tale opzione, unita all'utilizzo del gioco Insomniac Games nelle modalità Prestazioni o Prestazioni Ray Tracing vada ad aumentare di circa 8 millisecondi di ritardo negli input. Installando l'ultima versione dell'esclusiva PlayStation 5 questo problema sparisce e, indipendentemente dalle opzioni attivate, il gioco non presenterà più il fastidioso problema del ritardo nella rilevazione dei comandi.

L'update in questione ha anche l'obiettivo di correggere problemi minori come quello che fa entrare Rivet in gioco senza l'arma corpo a corpo o quello che fa bloccare la protagonista in uno specifico punto della mappa in determinate condizioni.

