Ratchet & Clank Rift Apart: nuova promozione su Amazon con 20 euro di buoni regalo

Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 è disponibile in preordine su Amazon, nel momento in cui scriviamo il gioco non è più disponibile a prezzo scontato ma state tranquilli perchè su Amazon.it è in corso una nuova promozione che vi permetterà di ottenere 20 euro di buoni regalo con Hype Next.

Acquistando Ratchet & Clank Rift Apart entro il 30 giugno è possibile ottenere 20€ di Buono Regalo Amazon.it attivando un conto Hype Next. Per tutti i dettagli sull'iniziativa vi rimandiamo alla pagina prodotto di Amazon.it dove troverete il regolamento completo, Everyeye.it non è in alcun modo collegato alla promozione di Hype e Amazon, segnaliamo la promozione in maniera completamente autonoma e indipendente per dovere di cronaca.

Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile dall'11 giugno solo su PlayStation 5, effettuando il preordine dell'edizione standard riceverete due diversi bonus: la Corazza Carbonox per Ratchet e Rivet e l'arma Pixelatore. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart, il gioco Insomniac ha tutte le carte in regola per diventare uno dei blockbuster più venduti dell'estate e non solo, il ritorno di Ratchet & Clank è uno degli eventi più attesi delle prossime settimane, finalmente il dinamico duo è pronto a tornare sui nostri schermi.