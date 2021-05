Ratchet & Clank Rift Apart: il nuovo trailer presenta la storia dell'esclusiva PS5

A poche settimane dal lancio, fissato per il prossimo 11 giugno in esclusiva per PlayStation 5, Sony e Insomniac Games hanno pubblicato un nuovo trailer per offrirci un assaggio della storia di Ratchet & Clank Rift Apart.

Si tratta del terzo e ultimo video della serie presentata da Zurkon Jr. che ci ha portato alla scoperta delle componenti principali della nuova avventura di Ratchet e Clank, come le armi, il platforming e i pianeti esplorabili. Stavolta, dicevamo, è arrivato il turno della storia, che vedrà il dinamico duo saltare tra le dimensioni per affrontare un malvagio imperatore Nefarious proveniente da un'altra realtà. Durante il loro viaggio faranno la conoscenza di Rivet, una giovane Lombax munita di martello che potrà anche essere controllata dai videogiocatori.

Il trailer, tra un spezzone di cutscene e l'altra, offre anche uno sguardo ai puzzle che coinvolgeranno Clank e le Pocket Dimensions, piccole sfide in cui meccaniche e gadget presi da altre dimensioni vengono combinati insieme. Prima di lasciarvi alla visione del filmato allegato in apertura di notizia, vi ricordiamo che in questi giorni sono anche stati rivelati i trofei di Ratchet & Clank Rift Apart.