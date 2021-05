Ratchet & Clank Rift Apart: il nuovo video mostra i pianeti alieni da esplorare

Dopo il trailer di Rift Apart su Armi ed Esplorazione, i ragazzi di Insomniac Games ci reimmergono nelle atmosfere della loro prossima, attesissima avventura sci-fi mostrandoci in video i numerosi pianeti alieni da visitare in compagnia di Ratchet e Rivet.

In vista della sempre più imminente uscita dell'esclusiva PlayStation 5, gli autori della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si riaffacciano sulle pagine del PS Blog per discutere dell'impegno profuso nella realizzazione dei bizzarri mondi da esplorare.

Dall'elettrizzante vita notturna di Nefarious City alle esotiche paludi di Outpost L51 su Sargasso, ciascuna ambientazione che farà da sfondo all'epopea fantascientifica di Rift Apart trarrà enorme vantaggio dall'SSD di PS5. Grazie ai tempi di caricamento quasi istantanei offerti dall'evoluto disco a stato solido di PlayStation 5, il team di Insomniac promette infatti di introdurre delle varianti dimensionali di livelli classici e degli scenari inediti con un comparto grafico completamente rivisto e delle dinamiche di gameplay estremamente evolute.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo video di Ratchet & Clank Rift Apart, non prima però di ricordarvi che il titolo sarà disponibile dall'11 giugno rigorosamente in esclusiva su PS5.