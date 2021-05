Ratchet & Clank Rift Apart in offerta su Amazon con il nuovo codice sconto

Amazon prolunga l'offerta legata a Ratchet & Clank Rift Apart, il gioco è ora in offerta a prezzo ridotto utilizzando un codice sconto al momento del pagamento, una buona occasione per prenotare la nuova esclusiva PS5 risparmiando.

Su Amazon.it è possibile prenotare Ratchet & Clank Rift Apart con il 12% sconto sul prezzo di listino, pagando quindi 69.99 euro invece dei consueti 79.99 euro, prezzo della maggior parte delle produzioni next-gen di recente uscita. Come fare per approfittare dello sconto? E' facilissimo, vi basterà aggiungere il prodotto al carrello e inserire in fase di checkout i codice sconto RATCHET11, tutto in maiuscolo, riportato esattamente come lo vedete scritto qui. Prenota Ratchet & Clank Rift Apart su Amazon

Per utilizzare il codice promozionale avete tempo fino al 10 maggio, cliccate sul pulsante preordina ora nella pagina prodotto su Amazon e poi inserite il codice nel campo "Inserisci codice" che apparirà nella schermata successiva. Vi verrà subito applicato uno sconto pari a 10 euro, inoltre riceverete due diversi bonus per il preordine: un pacchetto contenente la Corazza Carbonox per entrambi i personaggi (Ratchet e Rivet) e l'arma Pixelatore.

Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile dal prossimo 11 giugno in esclusiva su PlayStation 5, se siete interessati al preordine approfittate dell'offerta di Amazon prima che sia troppo tardi.