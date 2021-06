Ratchet & Clank Rift Apart in offerta in occasione di Amazon Prime Day

La nuova esclusiva per PlayStation 5 targata Insomniac Games, Ratchet & Clank Rift Apart è uscita l'11 giugno e ora, grazie alle offerte di Amazon Prime Day, è in offerta al prezzo più basso dal lancio.

Su Amazon è acquistabile al prezzo di scontato di 64,98 euro, con uno sconto pari a 16 euro (20%) dal prezzo di listino di 80,99 euro, il prezzo più basso di sempre. Se attendavate un calo di prezzo per acquistarlo ed avete resistito alla tentazione del day-one, questa potrebbe essere l'occasione giusta per giocarlo, senza aver dovuto attendere troppo dalla sua data di uscita.

Il titolo essendo un’esclusiva per PlayStation 5, è stato costruito dalle basi per sfruttarne tutte le funzionalità: grazie all’SSD si potrà passare da una dimensione all’altra senza tempi di caricamento, grazie ai grilletti adattivi si potranno percepire in mano le sensazioni che le armi differenti trasmettono, mentre con il feedback aptico si potranno sentire scosse ed esplosioni, il tutto con un'immersivo audio 3D.

Su Amazon sono inoltre disponibili i controller DualSense a prezzo scontato, per esempio quello bianco è acquistabile a 61,99 euro, il Cosmic Red a 69,99 euro, il Midnight Black a 66,99 euro, oppure sono disponibili due speciali bundle: DualSense Bianco + Marvel's Spider-Man Miles Morales a 89,99 euro e DualSense Bianco + Demon's Souls a 109,99 euro.