Ratchet & Clank Rift Apart e oltre: PS5 rivoluzionerà lo sviluppo next gen, per Insomniac

Il direttore creativo di Insomniac Games, Marcus Smith, tesse le lodi dell'hardware di PS5 ipotizzando l'arrivo di una vera e propria rivoluzione nel processo di sviluppo dei giochi next gen, a cominciare ovviamente da Ratchet & Clank Rift Apart.

Nel discutere dell'argomento con i giornalisti di GamesRadar+, Smith sottolinea che, grazie alla potenza computazionale messa a disposizione dal suo team con PlayStation 5, "Insomniac è così su di giri che molti dei nostri designer sono ricercati in diversi ammassi stellari! Per noi è stato un processo di apprendimento estremamente gratificante, ci ha permesso di abbandonare le nostre 'migliori pratiche' che erano obsolete ma che dovevamo mettere in atto a causa di vincoli come i tempi di caricamento".

Sempre in merito alle specifiche di PS5 e alle prestazioni nextgen offerte dalla console Sony, il rappresentante di Insomniac spiega che "spesso il passaggio a un nuovo hardware significa solo effettuare un aggiornamento grafico, ma lavorare su PS5 significa davvero abbracciare l'idea di un cambio di paradigma nel modo in cui si sviluppa, con possibilità che spaziano dal caricamento quasi istantaneo dei dati al design basato sull'audio 3D. E poi sì, c'è anche il balzo nella grafica, ma è emozionante pensare che siamo appena all'inizio e che stiamo cominciando solo ora a grattare la superficie di ciò che può essere fatto. Sono così entusiasta di tutto questo, mi manda ai pazzi pensare a ciò che ci attende in futuro".

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart, previsto nel corso del 2021 in esclusiva su PlayStation 5.