Ratchet & Clank Rift Apart omaggia le IP Sony: il RYNO 8 porta Horizon nel gioco

Tra le presentazioni in anteprima condivise dal team di sviluppo, troviamo ad esempio RYNO 8 di Ratchet & Clank: Rift Apart , una delle improbabili armi che andranno a comporre l'arsenale dell'esclusiva PlayStation 5 . Il possente strumento di offesa avrà, tra le altre, la capacità di aprire dei portali dimensionali, dai quali "evocare" misteriosi oggetti appartenenti ad altre dimensioni. Tra questi ultimi troviamo persino un simpatico omaggio a Horizon: Zero Dawn , con la possibilità di far apparire il Divoratuono , una delle creature più iconiche dell'open-world di Guerrilla Games . Non si tratta però dell'unico omaggio ai PlayStation Studios presente in Ratchet & Clank: Rift Apart . Come potete infatti verificare in calce a questa news, sembra che anche Uncharted 4 , Sly Cooper e persino l'esclusiva Xbox One Sunset Overdrive troveranno spazio all'interno del nuovo universo di Ratchet & Clank. Quest'ultima circostanza, in particolare, ha riacceso i rumor su di un porting di Sunset Overdrive per PS5 . Non è chiaro però al momento se sarà proprio il RYNO 8 a evocare tutti questi elementi, oppure se l'arma sarà correlata soltanto al Divoratuono di Horizon. In attesa di scoprirlo, sulle nostre pagine trovate una ricca intervista al game director di Ratchet & Clank: Rift Apart , nel quale l'autore rievoca, tra gli altri, anche il processo creativo che si cela dietro le armi della serie.

Ratchet: We made it outta the rift with a new super weapon: the RYNO 8!



Clank: It seems this device can drop objects from other dimensions into ours. Fascinating.#RatchetPS5Takeover #SunsetOverdrive