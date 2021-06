Ratchet & Clank Rift Apart: dettagli sullla OST, ora disponibile su Spotify e Apple Music

L'esordio di Ratchet & Clank Rift Apart su PlayStation 5 è ormai dietro l'angolo, ma nel frattempo ecco che la soundtrack ufficiale del nuovo platformer di Insomniac Games è già approdata sulle principali piattaforme di streaming musicali, inclusi Spotify e Apple Music.

La notizia è stata diffusa tramite un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, all'interno del quale vengono svelati tanti dettagli interessanti sulla realizzazione della colonna sonora di Rift Apart. Il creative director Marcus Smith ha voluto ringraziare e complimentarsi con Mark Mothersbaugh (membro dell'irriverente band new wave DEVO) e Scott Hanau, rispettivamente compositore e produttore della colonna sonora del gioco. Per Insomniac era fondamentale riuscire a trovare due persona che riuscissero non solo a scrivere temi iconici e registrare suoni inaspettati da utilizzare in-game, ma che fossero anche abbastanza sensibili da catturare lo spirito che contraddistingue la serie, sempre attenta a non prendersi troppo sul serio ma anche a non lasciarsi andare ad un umorismo troppo sfrenato.

"Per quanto la colonna sonora di Ratchet & Clank: Rift Apart ponga le proprie basi in elementi orchestrali ed elettronici, sono stati utilizzati strumenti e suoni inaspettati come la concertina, la tromba di conchiglia, dei cori, la chitarra, il theremin, che frequentemente forniscono background sonori unici per ogni location", ha dichiarato il produttore Hanau. "Mark ha anche usato alcuni dei suoi sintetizzatori di marca, come un mini-moog e un Oberheim TVS-1, che sono presenti nei classici album DEVO".

Smith e Hanau hanno infine aggiunto che se le prime sessioni di recording dell'orchestra di archi e ottoni sono state effettuate presso gli Ocean Way Studios di Nashville, nel Tennessee, la maggior parte delle successive registrazioni, nonché il mixing, l'editing, l'integrazione e i test effettuati dal team di PlayStation Music Studios, sono state fatte in casa a causa delle restrizioni COVID-19.

La nuova esclusiva PS5 sarà disponibile esclusivamente su PS5 a partire da venerdì 11 giugno. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.