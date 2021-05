Ratchet & Clank Rift Apart parzialmente ispirato a uno storico film di Natale

Con Ratchet & Clank Rift Apart che a breve farà il suo esordio su PlayStation 5, i ragazzi di Insomniac Games rivelano maggiori dettagli sulla loro prossima, attesissima produzione. In particolare hanno raccontato alcuni retroscena riguardanti le tematiche del gioco e la genesi del nuovo personaggio Rivet.

Durante un'intervista concessa a Variety, alcune menti dietro lo sviluppo del nuovo capitolo della serie hanno confermato che l'idea dei viaggi interdimensionali è stata presa in considerazione sin dall'inizio dei lavori, ma che l'ispirazione per approfondire tale tematica è arrivata da una fonte completamente inaspettata: uno dei film di Natale più famosi di tutti i tempi, ossia It's a Wonderful Life (in italiano La vita è meravigliosa) del 1946.

"Come potrebbe essere una dimensione alternativa di Ratchet e Clank? E in particolare, come sarebbe stata la vita di Ratchet se non avesse avuto Clank?": sono queste alcune delle domande che il creative director Marcus Smith si è posto all'inizio dello sviluppo del nuovo episodio. Da qui il team ha ripensato alle vicende del protagonista di It's a Wonderful Life, George Bailey (interpretato da James Stewart), che nel film scopre come sarebbe stata la vita dei suoi cari se lui non fosse mai esistito. Si è preso spunto da questa idea per approfondire ancora di più le personalità dei personaggi in maniera diretta e naturale, senza ricorrere ad escamotage più scontati come quello di possibili versioni malvage dei protagonisti stessi.

Riguardo al personaggio di Rivet, la lead animator Lindsey Thompson la descrive così: "Nonostante la sua forte scorza esteriore e l'atteggiamento freddo, lei non è mai cinica, oscura o crudele. Certo, potrebbe non conoscere il modo migliore di comportarsi in un contesto sociale, ma poco ma sicuro non è timida. E' in una missione a fin di bene, per proteggere sé stessa e gli innocenti abitanti tormentati dall'Imperatore Nefarious e i suoi scagnozzi".

Con l'uscita che si avvicina è stato rivelato il peso su PS5 di Ratchet & Clank Rift Apart, che non arriva a pesare eccessivamente.