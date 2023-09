Ratchet & Clank Rift Apart: la nuova patch migliora grafica e prestazioni su PC

Nixxes Software ha da poco pubblicato una nuova patch per la versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart. L'avventura platform di Insomniac Games riceve in questo modo delle piccole migliorie tecniche che vanno a migliorare sia la qualità visiva che le prestazioni del gioco.

Tanto per cominciare, la nuova patch di Ratchet & Clank Rift Apart migliora il frame pacing del gioco e aggiorna la versione AMD FidelityFX alla 2.2. Le opzioni di ray-tracing sono ora disponibili sulle GPU AMD in Linux, mentre lo scaling dinamico della risoluzione può adesso essere utilizzato in combinazione con la tecnologia di upscaling Intel XeSS. Altre aggiunte includono un'animazione di deformazione dell'acqua che si attiva quando il giocatore nuota in uno specchio d'acqua, con un conseguente miglioramento dell'impatto visivo. Inoltre, l'animazione di Phantom Dash non è più influenzata dal framerate dopo l'ultimo aggiornamento.

Nixxes ha poi risolto alcuni bug nella versione 1.831, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente lo stato tecnico del gioco. A parte la risoluzione di vari errori dell'interfaccia, è stato corretto un bug che faceva sì che l'effetto Phantom Dash rimanesse visibile anche quando disattivato. Inoltre, il launcher è stato adattato per adattarsi a schermi con risoluzioni basse o impostazioni di ridimensionamento DPI elevate. Il gioco, infine, ha anche ricevuto miglioramenti alla stabilità, in particolare per le GPU AMD Radeon RX 7000.

Per ulteriori approfondimenti su questa edizione dell'avventura curata da Insomniac Games, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ratchet & Clank Rift Apart per PC.