Ratchet & Clank Rift Apart: la nuova patch su PC risolve crash legati ai controller Xbox

La nuova patch ora disponibile per Ratchet & Clank: Rift Apart corregge alcuni problemi nella versione PC, in particolare un bug che si verificava con i controller Xbox. Inoltre, l'aggiornamento ha anche migliorato l'interfaccia utente del gioco e risolto dei problemi con la Modalità Foto.

Dopo aver aggiunto il Ray Tracing per GPU AMD nell'ultimo aggiornamento di Ratchet & Clank Rift Apart, le note di questa nuova patch, v1.815.0.0, delineano alcuni ottime correzioni sul fronte tecnico. Per prima cosa, il team di Nixxes Software ha sistemato un crash che si verificava esclusivamente su sistemi Linux.

Tra gli interventi più significativi c'è senz'altro la correzione legata alla comparsa di un particolare avviso che si verificava soltanto quando si utilizzava un controller Xbox. In particolare, era il contenuto stesso dell'avviso a essere sbagliato.

Ancora, un miglioramento apprezzato riguarda anche l'interfaccia utente nell'aggiornamento v.1.815.0.0, che si aggiunge alla correzione di alcune problematiche legate ai menu di gioco e ad altri popup errati.

Non si sa che questo basterà a risollevare i numeri deludenti registrati su Steam da Ratchet & Clank Rift Apart, ma sicuramente contribuirà a levigare l'esperienza di gioco nel suo complesso, migliorandola sotto il profilo tecnico ma anche sotto l'aspetto della giocabilità complessiva.

Assieme alla recente patch che ne ha aumentato la stabilità, quest'ultimo aggiornamento dovrebbe essere un altro passo nella giusta direzione.