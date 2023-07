Ratchet & Clank Rift Apart PC: meno di 9mila giocatori in contemporanea su Steam

Nel mondo del Personal Computer non si fa altro che parlare del controverso porting della produzione targata Insomniac Games approdata sul mercato videoludico di PS5 nel 2021: Ratchet & Clank Rift Apart gira meglio su PC o PS5? La domanda principale degli ultimi giorni è stata questa per l'utenza PC, seppur la risposta non sia positiva.

Gli ultimi giorni sono stati anche all'insegna del confronto video tra le versioni PC e PS5 di Ratchet & Clank Rift Apart certosino ad opera del team di Digital Foundry. Al di là dei risultati, però, la produzione Insomniac ha raggiunto dei risultati ben al di sotto delle altre IP PlayStation arrivate su PC in termini di utenza attiva: Ratchet & Clank Rift Apart non supera il picco massimo di 9mila giocatori in contemporanea.

Per l'esattezza, il valore massimo nei tre giorni che hanno seguito la pubblicazione del gioco è stato di 8757 giocatori. Però, grazie a quanto riportato nelle pagine di SteamDB è possibile operare un confronto fra quasi tutte le altre produzioni videoludiche Sony uscite negli ultimi anni: Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man Miles Morales e The Last of Us Part 1. Qui di seguito vi riportiamo le informazioni emerse dalla comparazione:

Horizon Zero Dawn ha all'attivo 2839 utenti al momento, e questo è il picco massimo delle ultime ventiquattro ore. Invece, l'acme di giocatori attivi è stato pari a 56.557 utenti;

Marvel's Spider-Man Remastered ha 3716 giocatori impiegati a portare avanti la propria avventura al momento. Il picco massimo delle ultime ventiquattr'ore è stato di 4104 utenti e quello dell'ultimo anno è stato pari a 66.436 giocatori;

Risultato peggiore invece per il sequel Marvel's Spider-Man Miles Morales: 1354 giocatori attivi ora e 1549 nelle ultime ventiquattr'ore, e 13.539 totali;

The Last of Us Part 1 è attualmente giocato da 1249 utenti al momento e nell'arco dell'ultimo giorno, con un picco massimo di 36.496 negli ultimi quattro mesi;

Arriviamo alla fine di questa comparazione con Ratchet & Clank Rift Apart: bene ma non benissimo con Insomnniac, che consegue il risultato di 7137 giocatori attivi al momento e di 7586 nelle ultime ventiquattr'ore. Il picco massimo di utenti è stato di 8757 in tre giorni.

Cosa ne pensate di questo porting? Lo avete provato? E se sì, cosa ne pensate?