Ratchet & Clank Rift Apart meglio su PC o PS5? Ce lo dice Digital Foundry

Ora che Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile su PC, è lecito chiedersi se la nuova versione del titolo Insomniac Games è superiore o no all'originale versione PlayStation 5 pubblicata nel 2021. A chiarire ogni dubbio, come di consueto, è l'immancabile Digital Foundry.

La nota testata tech specifica anzitutto che la sua analisi è al momento ancora preliminare, in quanto i codici della versione PC sono arrivati in ritardo alla redazione, tuttavia già adesso Digital Foundry fa notare che su diversi aspetti la versione PS5 ha un rendimento generale superiore alla nuova controparte PC. Alcuni dettagli tecnici, come ad esempio filtri e caricamenti delle textures oltre a filtri di trasparenza, apparirebbero inferiori rispetto all'edizione console, così come lo spostamento attraverso i portali, caratteristica peculiare del gioco che su PC avviene in maniera meno fluida in confronto a quanto visto su PS5.

Tra gli aspetti positivi c'è invece un efficace supporto a DLSS 3, FSR, XeSS e ITGI, sebbene la sensazione generale è che il porting PC non raggiunga al momento gli stessi identici livelli dell'edizione PS5 e non compie effettivi miglioramenti tecnici rispetto alla controparte console. Al tempo stesso, però, come precisato da John Linneman di Digital Foundry, il porting funziona in maniera molto più egregia rispetto a quanto accaduto con The Last of Us Parte I o Star Wars Jedi Survivor al lancio.

In attesa dell'analisi completa e definitiva nei prossimi giorni, la testata si è soffermata anche sulla questione SSD e PS4 di Ratchet & Clank Rift Apart: facendo partire il gioco sul disco meccanico di una PS4, il titolo Insomniac diventa praticamente ingiocabile a causa dell'enorme fatica tecnica dimostrata per caricare il passaggio da una schermata all'altra dopo aver attraversato i portali.