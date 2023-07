Ratchet & Clank Rift Apart su PC: l'SSD assente dai requisiti minimi, tutte le specifiche

Sviluppata da Nixxes Software, la versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart riceve i requisiti minimi e raccomandati che gli utenti intenzionati ad acquistare l'avventura targata Insomniac Games per le proprie configurazioni dovranno tenere d'occhio.

Dando uno sguardo alle specifiche diffuse da Nixxes e Sony, non possiamo fare a meno di notare che tra i requisiti minimi di Ratchet & Clank Rift Apart non è presente l'SSD, sebbene venga in ogni caso "consigliato" dal team di sviluppo. Un dettaglio che ci conferma una volta per tutte che no, Ratchet & Clank Rift Apart non funziona esclusivamente su PC o console dotati di SSD. Il dubbio era sorto dal momento in cui Sony aveva descritto il gioco di Insomniac come "ottimizzato appositamente per l'SSD di PS5", ma a quanto pare sarà possibile passare da un portale dimensionale all'altro anche con un tradizionale hard disk meccanico.

Tra i requisiti minimi (720p/30fps) troviamo una GPU NVIDIA GeForce GTX 960 o in alternativa una AMD Radeon RX 470, oltre ad una CPU Intel Core i-3 8100 o AMD Ryzen 3 3100 e 8GB di RAM. Tra i raccomandati (1080p/60fps) abbiamo invece una GPU RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700, una CPU Intel Core i-5 11400 o AMD Ryzen 5 5600, 16GB di RAM ed anche un SSD. Le specifiche si innalzano passando ai preset Alto (1440p/60fps o 4K/30fps), Amazing Ray Tracing (1440p/60fps) e Ultimate Ray Tracing (4K/60fps), con quest'ultimo che richiede una GPU RTX 4080 o AMD Radeon X 7900XTX, una CPU Intel Core i-712700K o AMD Ryzen 9 5900X. Potete consultare ulteriori dettagli tramite la tabella riassuntiva pubblicata da Nixxes e Sony.