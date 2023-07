Ratchet & Clank Rift Apart PC: ma allora, l'SSD serve o no? Risponde Digital Foundry

Dopo diversi giorni di analisi e confronti, la redazione di Digital Foundry ha finalmente emesso il suo giudizio definitivo sulla versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart, condendolo con le impostazioni grafiche ottimizzate pensate per ottenere il massimo senza mettere sotto torchio la configurazione di gioco.

Come gira Ratchet & Clank Rift Apart su PC?

Buono, ma imperfetto: così potremmo definire Ratchet & Clank Rift Apart sulla base dell'analisi di Digital Foundry, che ha lodato l'elevata qualità grafica e le avanzate tecnologie impiegate da Insomniac Games e Nixxes, puntando al contempo il dito contro la qualità del porting, definendola insoddisfacente. Gli esperti della redazione inglese hanno fatto notare che si tratta "dell'ennesimo gioco per PC giunto sul mercato con diversi bug e problemi, a testimonianza del fatto che il lavoro di porting non è ancora completo". Il riferimento è alla deludente annata 2023, che ha già ospitato molteplici porting scadenti, come Hogwarts Legacy, The Last of Us Part I, Star Wars Jedi: Survivor e Redfall.

Alex Battaglia, che ha condotto l'analisi definitiva sulla versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart, ha rivolto la sua lente d'ingrandimento verso le opzioni, l'esperienza utente, i settaggi grafici (quasi identici a quelli di Marvel's Spider-Man Miles Morales) e i bug. Per quanto riguarda questi ultimi, ha segnalato i molteplici crash dovuti all'esaurimento della memoria, il mancato caricamento di determinate texture e l'assenza di alcuni effetti grafici presenti invece nella controparte per PlayStation 5.

Impostazioni grafiche ottimizzate secondo Digital Foundry

Dopo aver analizzato una ad una tutte le impostazioni visive e i molteplici livelli di fedeltà che offrono, Alex Battaglia ha inoltre elaborato una configurazione grafica ottimizzata per Ratchet & Clank Rift Apart, pensata per ottenere il meglio dal gioco senza gravare eccessivamente sulle prestazioni e sull'hardware.

Qualità delle Texture: dipende da GPU e Risoluzione - Alta per 8GB@1440p e 10GB@4K, Molto Alta per 10 GB@1440p

Filtro anisotropico: 8X AF

Qualità delle ombre: Media

Occlusione ambientale: SSAO (RTAO Medio o Alto per GPU RTX 3060 Ti e superiori)

Ombre RT: Off

Riflessi Screen-Space: Alti

Riflessi Ray Traced: Alti

RT Object Range: 6 o 7

Livello di Dettaglio: Medio

Densità del traffico: Alto

Qualità pelliccia e capelli: Media

Qualità delle particelle d'acqua: Media

Profondità di campo: Bassa

Ma quindi, l'SSD serve o no?

La mancanza dell'SSD tra i requisiti obbligatori per la configurazione grafica minima ufficiale ha aperto un acceso dibattito in rete sulla reale necessità di pubblicizzare Ratchet & Clank Rift Apart come un gioco che non potrebbe mai girare su hard disk meccanici (in riferimento alla campagna marketing di Sony nel 2021).

Ebbene, Alex Battaglia ha spiegato che, tecnicamente, è possibile giocare Ratchet & Clank: Rift Apart su un comune Hard Disk, anche con settaggi elevati. Ciò è tuttavia valido solamente nel normale gameplay, dal momento che i limiti degli HDD si palesano inevitabilmente nelle transizioni, nell'attraversamento dei portali e nei filmati, ossia nei momenti in cui avviene un intenso streaming di dati in background. In questi frangenti, senza un SSD si verificano episodi di stuttering e desincronizzazione audio/video. In altre parole, bisogna munirsi di un SSD per godere dell'esperienza esattamente com'è stata concepita da Insomniac Games.