Ratchet & Clank Rift Apart quanto pesa su PlayStation 5?

Ratchet & Clank Rift Apart è ormai dietro l'angolo: una delle esclusive PS5 più attese del 2021 farà il suo esordio venerdì 11 giugno, riportando così in scena l'amatissima serie Insomniac Games assente dalle scene dal 2016. Ma quanto pesa esattamente la nuova avventura di Ratchet, Clank e Rivet?

Potete stare molto tranquilli: nonostante il nuovo capitolo della storica serie Action/Platform si pone l'obiettivo di sfruttare al meglio le capacità della console next-gen di Sony, lo spazio che occuperà nella memoria interna sarà pari a 34,19GB, a cui si aggiungono 1,635GB per coloro che hanno prenotato la Digital Deluxe Edition del nuovo capitolo di Ratchet. Il tutto al netto ovviamente di eventuali patch del Day One ed ulteriori aggiornamenti immediatamente successivi. Si tratta dunque di un peso non eccessivo che permetterà un'installazione veloce senza dover attendere troppo tempo. Una volta che è tutto pronto, sarà finalmente possibile immergersi nella nuova, promettente avventura del dinamico duo che regala gioie e grande intrattenimento ai fan PlayStation sin dal lontano 2002.

Considerati i numerosi capitoli della serie usciti in quasi 20 anni, può capitare di dimenticare qualcosa o essersi persi alcuni passaggi importanti relativi alla storia della serie: in vostro aiuto eccovi il riassunto della storia di Ratchet & Clank, in modo così da avere perfettamente chiari tutti gli eventi principali della saga fin qui. E con così poco tempo a separarci dall'uscita del gioco, eccovi la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart in modo da scoprire tutti i segreti del gioco.