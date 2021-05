Ratchet & Clank Rift Apart: ecco il peso e la data del preload su PS5

A meno di ventiquattr'ore dai festeggiamenti social di Insomniac per il raggiungimento della fase Gold di Ratchet & Clank Rift Apart, dai canali di PlayStation Game Sizes trapelano le prime informazioni sulla data e sulle dimensioni del preload dell'attesissima avventura sci-fi in arrivo su PS5.

Secondo quanto appreso dai curatori del portale Twitter specializzatosi nel condividere dettagli sul peso e sul giorno in cui è possibile effettuare il pre-caricamento dei titoli in arrivo sulle piattaforme di Sony, gli acquirenti in preordine di Ratchet & Clank Rift Apart potranno cominciare a installare la nuova epopea dimensionale di Ratchet e Rivet a partire dal 4 giugno.

Il team social di PlayStation Game Sizes riferisce inoltre che il file di installazione dell'esclusiva PS5 occuperà 42,183 GB di spazio su disco: le dimensioni del titolo, però, potrebbero variare in funzione della probabile patch day one e degli ulteriori aggiornamenti della finestra di lancio.

La commercializzazione della nuova fatica digitale targata Insomniac Games è prevista per l'11 giugno. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su Ratchet & Clank Rift Apart con l'intervista concessa a Everyeye.it al Game Director Mike Daly.