Ratchet & Clank Rift Apart: Platino facile da ottenere, dettagli sulla challenge mode

Manca ormai poco meno di un mese al debutto di Ratchet & Clank Rift Apart, indubbiamente una delle esclusive più interessanti di questa fase iniziale del ciclo vitale di PlayStation 5. Insomniac Game è tornata a svelarci qualche nuovo dettaglio riguardo al platformer in attesa di poiterci finalmente immergere in questa nuova avventura.

Parlando ai microfoni di IGN India, il game director Mike Daly ha innanzitutto affrontato l'argomento Trofei, svelando che il Platino, a differenza di quanto accade in molti altri titoli, non sarà particolarmente difficile da ottenere. I giocatori, se esploreranno gli ambienti in maniera approfondita e oculata, potranno raggiungere l'obiettivo nel giro di una singola run: "Posso dirvi che il nostro design per il Platino è piuttosto permissivo", ha esordito Daly, prima di aggiungere che "se siete il tipo di giocatore che semplicemente si immerge e si innamora del gioco, faremo sì che potrete ottenere il Platino senza sprecare il vostro tempo".

In ogni caso, gli incentivi per ricominciare daccapo l'avventura non mancheranno, con Insomniac che sta preparando quello che sembra a tutti gli effetti un New Game Plus: "Abbiamo una challenge mode che vi permette di ricominciare la storia dall'inizio, ma mantenendo il livello del vostro eroe ed il vostro arsenale, insieme ad una serie di gadget". Il fatto che si tratti di una challenge lascerebbe intuire che la difficoltà base (che potrete impostare liberamente all'inizio del gioco) verrà moltiplicata una volta avviata la modalità aggiuntiva.

Ricordiamo ai lettori che Ratchet & Clank Rift Apart sarà pubblicato in esclusiva su PS5 l'11 giugno 2021. Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo lungo video gameplay dedicato al gioco next-gen. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart.