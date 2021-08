Ratchet & Clank Rift Apart: portali fattibili anche su PS3? Parla il fondatore di TT Games

Stando alle dichiarazioni di Insomniac Games, Ratchet & Clank Rift Apart è un gioco reso possibile soltanto dalle caratteristiche uniche di PlayStation 5, ed in particolare dall'impressionante efficienza dell'SSD della console Sony. Ma c'è chi la pensa (in parte) diversamente.

Jon Burton, fondatore di Traveler's Tale (oggi TT Games, autori di numerosi giochi della serie LEGO), ha affermato con una certa sicurezza che i portali caratteristici del gioco di Insomniac potrebbero essere realizzati anche su PlayStation 3, una macchina di ormai due generazioni fa.

"Il modo in cui il gameplay di Rift legato ai portali è stato presentato prima del lancio è stato forse esagerato" e ciò che è stato mostrato come "sorprendenti sequenze di Ratchet che passava agilmente tra un mondo e l'altro in fantastiche sequenze d'azione" si sono rivelate "principalmente solo scene o sezioni brevi con un gameplay molto limitato."

Facendo poi riferimento alle Pocket Dimension, utili a recuperare set d'armatura aggiuntivi, Burton ha così aggiunto: "Ora, potrebbero usare tutti i tipi di trucchi e le ottimizzazioni dell'SSD per realizzarli, ma poiché è solo un Rift e va sempre nella stessa area, può essere ottenuto anche su hardware più datati. Sono semplici sul piano grafico e in effetti sembrano usare molti oggetti come le casse che sarebbero già disponibili nella memoria generica".



Burton precisa poi come non stia assolutamente sminuendo il lavoro dei colleghi di Insomniac Games e riconosce l'ottimo lavoro svolto con Ratchet & Clank Rift Apart, giudicando però non così rivoluzionarie come promesse le meccaniche legate ai portali.

Il titolo di Insomniac è finito al centro di una polemica a causa del personaggio di Rivet, ritenuto da alcuni troppo poco femminile. Se curiosi di saperne di più sul platform game, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ratchet & Clank Rift Apart.