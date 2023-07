Ratchet & Clank Rift Apart: ecco a che ora si potrà iniziare a giocare su PC

Siamo ormai vicinissimi al debutto di Ratchet & Clank Rift Apart su Steam e, per preparare i giocatori al suo arrivo, gli sviluppatori hanno deciso di comunicare tramite social l'orario esatto in cui le copie digitali verranno sbloccate in ogni paese.

Come segnalato da Nixxes Software, studio che ha lavorato anche ad altri porting PC di esclusive PlayStation, coloro i quali hanno preordinato l'edizione PC di Ratchet & Clank Rift Apart e hanno eseguito il preload potranno iniziare a giocare il prossimo mercoledì 26 luglio 2023 a partire dalle ore 17:00 del fuso orario italiano. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un orario insolito per lo sblocco di un gioco su PC, visto che nella maggior parte dei casi su questa piattaforma non si inizia mai a giocare dalla mezzanotte come su console.

In attesa di poter scoprire come girerà il gioco e quale sarà la qualità del lavoro svolto dalla software house, vi ricordiamo che è stato confermato che non servirà un SSD per avviare Ratchet & Clank Rift Apart su PC. Ovviamente tale dichiarazione ha scatenato più di qualche polemica e non sono mancate le lamentele da parte di chi vorrebbe il gioco Insomniac Games anche su PlayStation 4.