Ratchet & Clank Rift Apart, preload a breve su PS5: peso del gioco e dei bonus Deluxe

Il fuso orario sorride ai videogiocatori australiani che hanno prenotato Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, che hanno già potuto salutare l'arrivo della giornata del 4 giugno e dare il via al pre-scaricamento dei dati della nuova esplosiva avventura firmata Insomniac Games.

Stando alle prime segnalazioni che giungono dalla rete, è richiesto un download di 36,618 GB di dati, perfettamente in linea con le dichiarazioni di Sony e Insomniac Games delle scorse settimane. A coloro che hanno prenotato la Digital Deluxe Edition di Ratchet & Clank Rift Apart spetta un download aggiuntivo di 1,635 GB, attribuibile alla colonna sonora e all'artbook digitali. Il preload scatterà anche in Italia tra poco più di quattro ore, per la precisione alle ore 00:00 di domani 4 giugno.

L'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart, ricordiamo, è fissata per l'11 giugno in esclusiva sulla console di nuova generazione di casa Sony. Se avete prenotato il gioco, oltre all'opportunità di scaricare in anticipo i dati, otterrete anche un bonus preordine sotto forma di un pacchetto digitale contenente l'arma Pixelatore e la Corazza di Carbonox per entrambi i personaggi giocabili, Ratchet e Rivet. Nell'attesa, potete dare un'occhiata alla lista dei trofei di Ratchet & Clank Rift Apart e leggere la nostra ultima anteprima del gioco di Insomniac Games.