Ratchet & Clank Rift Apart è in preordine su Amazon

Mancano pochissimi giorni all'uscita della nuova esclusiva per PlayStation 5 targata Insomniac Games, Ratchet & Clank Rift Apart è in arrivo in esclusiva per PlayStation 5 l'11 giugno di quest'anno, quindi tra pochissimi giorni.

Su Amazon è preordinabile al prezzo di listino di 79,99 euro e vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito. Quindi cosa significa? Se il prezzo dell'articolo in preordine dovesse scendere, senza fare assolutamente nulla, Amazon applicherà al momento dell'addebito, il prezzo più basso che l'oggetto ha avuto dal giorno in cui è stato fatto l'ordine al giorno di spedizione. Il preordine può essere facilmente annullato in qualsiasi momento direttamente nella pagina degli ordini, tutto in autonomia senza contattare l'assistenza clienti.

Il titolo essendo un’esclusiva per PlayStation 5, è stato costruito dalle basi per sfruttarne tutte le funzionalità: grazie all’SSD si potrà passare da una dimensione all’altra senza tempi di caricamento, grazie ai grilletti adattivi si potranno percepire in mano le sensazioni che le armi differenti trasmettono, mentre con il feedback aptico si potranno sentire scosse ed esplosioni, il tutto con un'immersivo audio 3D.

Se non ne siete ancora in possesso, su Amazon sono da poco ritornate disponibili le cuffie Pulse 3D Wireless Headset. La loro reperibilità è stata spesso discontinua, se volete acquistarle per provare con mano il nuovo audio 3D promesso da Sony per questo titolo, potrebbe essere l'occasione giusta.