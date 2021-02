Ratchet Clank Rift Apart: preordini per Standard e Digital Deluxe Edition, si parte da 80€

Contestualmente all'annuncio della data d'uscita di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno ufficialmente aperto i preordini delle edizioni digitali sul PlayStation Store, confermando inoltre il trend che ha visto lievitare il prezzo dei giochi all'inizio di questa generazione

Scopriamo quindi che la nuova avventura del dinamico duo è preordinabile in due differenti edizioni: la Standard Edition, che include solamente il gioco, è venduta a 79,99 euro, un prezzo allineato a quello di un'altra esclusiva come Demon's Souls e di terze parti come Godfall. La Digital Deluxe Edition, che invece viene proposta a 89,99 euro, offre anche i seguenti contenuti digitali:

Cinque corazze

Pacchetto di adesivi per modalità foto

20 unità di raritanium (un materiale per i potenziamenti)

La colonna sonora digitale

L'artbook digitale

Prenotando una qualsiasi delle due edizioni del gioco riceverete anche due bonus preordine, ovvero l'arma Pixelatore e la Corazza di Carbonox.

Ratchet Clank Rift Apart, ricordiamo, sarà disponibile dall'11 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Il gioco sfrutterà appieno le potenzialità della console di nuova generazione di casa Sony, beneficiando dell'alta velocità dell'SSD, dell'Audio 3D e del Ray-Tracing, oltre che delle funzionalità del DualSense (grilletti adattivi e feedback aptico). Ratchet & Clank Rift Apart supporterà due modalità grafiche: Qualità, in 4K dinamico a 30fps; Performance, che punta ai 60fps.