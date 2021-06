Ratchet & Clank Rift Apart si prepara al lancio: il bizzarro spot live action

A meno di ventiquattr'ore dal attivazione di Ratchet & Clank: Rift Apart su PlayStation 5, prosegue la campagna marketing dedicata alla nuova esclusiva Sony.

Dalla Gran Bretagna, in particolare, arriva un bizzarro spot in live-action, che vede una serie di attori in carne e ossa affrontare i portali spazio-temporali del titolo Insomniac Games. Disponibile direttamente in apertura a questa news, la pubblicità è carica del tradizionale humor britannico, con una squadra di scienziati chiamati a monitorare una situazione di grave pericolo...che gestiranno in maniera non del tutto professionale! Lo spot britannico anticipa il lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart di pochissime ore, con il Day One del platform shooter fissato per la giornata di domani, venerdì 11 giugno: siete pronti a varcare i nuovi portali dimensionali in compagnia di Ratchet, Clank e la new entry Rivet?

Vi ricordiamo che quest'oggi - giovedì 10 giugno - Everyeye sarà in diretta Twitch con Ratchet & Clank: Rift Apart. A partire dalle ore 14:00, prenderà il via una mini-maratona di gameplay, con la quale la Redazione presenterà le caratteristiche principali del gioco Insomniac: un gustoso antipasto in attesa del grande appuntamento serale con l'E3 2021, pronto ad aprire i battenti con Il Summer Game Fest Kickoff Live condotto da Geoff Keighley.