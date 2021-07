Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 si aggiorna, ecco cosa cambia

Insomniac Games ha pubblicato un nuovo aggiornato per Ratchet & Clank Rift Apart, la patch non aggiunge nuovi contenuti ma si limita a correggere alcuni bug e problemi tecnici emersi in queste settimane e segnalati dalla community.

L'update 1.002.001 risolve bug dell'interfaccia grafica, problemi con i controlli, gli sfondi nel Photo Mode e tanto altro, oltre a migliorare la stabilità generale, sul sito di Insomniac trovate il changelog completo della patch in lingua inglese con tutte le novità.

Ratchet & Clank Rift Apart è stato il gioco più venduto a giugno negli USA, il titolo di Insomniac Games è stato lanciato in esclusiva su PlayStation 5 riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica e diventando uno dei giochi PS5 più acclamati dell'anno insieme a Returnal di Housemarque.

Un recente aggiornamento ha introdotto il supporto per il 120Hz e 40fps in modalità fedeltà, lo studio sta continuando a supportare il gioco con nuove patch e aggiornamenti, per il momento però non sembrano essere previsti contenuti aggiuntivi ma solamente update di manutenzione, gli sviluppatori hanno più volte affermato di non avere intenzione di pubblicare DLC e che il gioco è completo, chissà però che in futuro non possano arrivare eventi, sfide o missioni per tenere viva la community.