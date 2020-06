Ratchet & Clank Rift Apart su PS5: annunciato con trailer e gameplay!

Attesissimo, ha finalmente preso il via l'evento dedicato ai giochi in arrivo su PlayStation 5, con un appuntamento streaming dal ritmo estremamente serrato.

Apertosi con l'annuncio dell'arrivo di GTA 5 su PlayStation 5, l'appuntamento ha visto Insomniac Games presentare un nuovo capitolo della serie Ratchet & Clank. Accolti con entusiasmo dalla community PlayStation 4, le due icone videoludiche sono pronte a compiere il salto in direzione della next gen. Il team autore di Marvel's Spider-Man ha infatti annunciato ufficialmente Ratchet & Clank Rift Apart, pronto a debuttare su PlayStation 5.

Per svelare al pubblico la produzione, la software house ha presentato il primo trailer dedicato a questa nuova avventura spaziale, ma non solo: il team ha offerto anche un primo assaggio di quello che sarà il gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart. Trovate ovviamente il tutto in apertura e in calce alla news: cosa ve ne pare?



Durante l'evento è stato mostrato anche il primo trailer di Spider-Man Miles Morales.