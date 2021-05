Ratchet & Clank Rift Apart su PS5: un breve filmato ci mostra il Rimpallatore in azione

Attraverso i canali social ufficiali, Insomniac Games e Sony hanno pubblicato un breve filmato dedicato ad una delle numerose armi che i giocatori potranno utilizzare nel corso dell'avventura di Ratchet & Clank Rift Apart.

L'esclusiva PlayStation 5 metterà infatti a disposizione dei giocatori un vasto arsenale per contrastare l'esercito dell'Imperatore Nefarious e tra le armi presenti nel titolo troveremo anche il Rimpallatore. Com'è possibile vedere nel filmato che trovate in calce alla notizia, questa particolare arma è in grado di sparare proiettili che dopo aver colpito un avversario esplodono in altri colpi più piccoli che accecano i nemici con un flash e poi li colpiscono nuovamente. Si tratta quindi di un'arma il cui effetto non solo è spettacolare, ma permette di tenere a bada i nemici per diversi secondi a causa dei ripetuti colpi inflitti dalle varie esplosioni.

Prima di lasciarvi al breve trailer dedicato all'arma, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato pubblicato l'elenco dei trofei di Ratchet & Clank Rift Apart. Per chi non lo sapesse, l'uscita del gioco è prevista per il prossimo 11 giugno 2021 in esclusiva su PlayStation 5.

