Ratchet & Clank Rift Apart per PS5: il confronto con PlayStation 4

In occasione dell'evento di presentazione di PlayStation 5, è stato dedicato molto spazio ad una delle nuove produzioni firmate da Insomniac Games, ultima entrata nella famiglia dei Worldwide Studios.

L'appuntamento digitale non si è infatti limitata a presentare un trailer di Ratchet & Clank Rift Apart, ma ha invece visto la trasmissione anche di un primo assaggio di gameplay. Questo ha consentito al pubblico di farsi un'idea più chiara di quelle che saranno le tecnologie messe in campo dalla nuova ammiraglia Sony e dall'hardware che la compone. Per osservare gli effetti prodotti dal salto generazionale, la community ha assemblato alcuni confronti.

Direttamente in calce a questa news, potete dunque trovare alcune immagini che immortalano le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 di Ratchet e Clank. Il paragone diretto evidenzia effettivamente in maniera alquanto netta l'evoluzione grafica che Insomniac Games ha saputo mettere in campo per la nuova avventura dei due amati personaggi. Cosa ve ne pare, vi piace il nuovo stile?



In attesa di vedere nuovamente il titolo in azione, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart, redatta dal nostro Gabriele Carollo. Infine, segnaliamo che il team di sviluppo ha confermato che la misteriosa nuova Lombax sarà un personaggio giocabile.