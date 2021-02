Ratchet & Clank Rift Apart per PS5: data di uscita annunciata, arriva a giugno

Sony e Insomniac annunciano la data di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5. Il nuovo episodio della serie sarà disponibile in esclusiva sulla console next-gen dal prossimo 11 giugno.

Dal tardo pomeriggio di oggi apriranno inoltre anche i preordini, effettuando il pre order dell'edizione Standard o Deluxe Digitale riceverete lo sblocco anticipato degli oggetti Carbonox Armor da Ratchet & Clank Fuoco A Volontà (2003) e dell'arma Pixelizer vista in Ratchet & Clank (2016).

Svelata anche la Digital Deluxe Edition che include in aggiunta al gioco anche vari contenuti digitali tra cui cinque costumi, uno sticket pack per il Photo Mode, colonna sonora e artbook digitale oltre a 20 Raritanium, potenziamenti da utilizzare in-game.



I bonus preorder indicati qui sopra sono validi solamente per le edizioni Standard Digitale e Digital Deluxe ma sono previsti anche bonus extra per i retailer fisici, non ancora annunciati. Per l'occasione Insomniac ha pubblicato anche la copertina ufficiale del gioco che potete vedere qui sotto, insieme ad un nuovo trailer di Ratchet & Clank Rift Apart.



Una delle esclusive PlayStation 5 più attese del 2021 ha finalmente una data di uscita, di fatto si tratta in ordine cronologico della terza esclusiva PlayStation Studios dell'anno dopo Destruction AllStars (febbraio) e Returnal in arrivo ad aprile.