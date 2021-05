Ratchet & Clank Rift Apart PS5: focus su Armi ed Esplorazione nel nuovo video gameplay

Con la fase Gold di Ratchet & Clank Rift Apart ormai raggiunta, i ragazzi di Insomniac Games inaugurano una nuova serie di video che approfondiranno i diversi aspetti del kolossal sci-fi in arrivo su PS5: il primo trailer è dedicato alle Armi e all'Esplorazione.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria californiana di PlayStation Studios mostra il dinamico duo composto da Ratchet e Rivet fare scintille (letteralmente!) con l'ausilio di strumenti ipertecnologici come il Gravitempesta o l'Acceleratore Negatronico.

Ogni elementi che rientrerà nell'arsenale a disposizione dei due Lombax protagonisti di Rift Apart sfrutterà appieno le funzionalità evolute del DualSense. Il controller di PS5 promette di rendere estremamente immersiva ogni azione compiuta dal proprio alter-ego, tanto nelle fasi di combattimento quanto in quelle legate all'esplorazione degli scenari.

Sempre sul fronte del gameplay, Insomniac rimarca la presenza di nuove mosse da utilizzare dentro e fuori dai combattimenti. Con il FendiLink, ad esempio, potremo spostarci da un punto all'altro della mappa, mentre con lo Scatto Phantom sarà possibile schivare in maniera fulminea gli attacchi nemici e fare la spola tra una piattaforma e l'altra.

Tutto questo - e molto altro - ci attende per l'11 giugno con il lancio della nuova esclusiva PS5. Prima di lasciarvi in compagnia del video in apertura d'articolo, vi rimandiamo alnostro ultimo speciale su Ratchet & Clank Rift Apart con l'intervista concessa a Everyeye.it al Game Director Mike Daly.