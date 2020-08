Ratchet & Clank Rift Apart per PS5: il gioco arriva in prossimità del lancio della console

La cerimonia di apertura della Gamescom 2020, come promesso, ha consentito al pubblico di dare uno sguardo più approfondito al gameplay di Ratchet & Clank : Rift Apart.

Atteso in esclusiva su PlayStation 5, il titolo di Insomniac Games punta a sfruttare a pieno le potenzialità offerte dall'SSD della console next gen. L'obiettivo è quello di condurre i giocatori attraverso una molteplicità di mondi, in un viaggio interdimensionale che vedrà protagonisti non solo il duo di Ratchet & Clank, ma anche una misteriosa ed inedita Lombax, già confermata come personaggio giocabile.



Al momento, non è ancora stata comunicata la data di uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart, ma in chiusura dell'Opening Night Live, il team di Insomniac Games ha offerto un primo indizio. È stato infatti confermato che il gioco arriverà sul mercato in concomitanza con la "finestra di lancio di PlayStation 5". La dicitura è piuttosto generica e non conferma una disponibilità del titolo sin dal Day One della console Sony. Il nuovo Ratchet & Clank giungerà in prossimità del debutto dell'hardware next gen, ma questo potrebbe significare un'attesa di qualche mese rispetto al lancio di PS5. Quest'ultimo, al momento, resta ad ogni modo ancora privo di data.

Per maggiori dettagli sul nuovo titolo degli autori di Marvel's Spider-Man, attualmente impegnati anche sullo sviluppo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.