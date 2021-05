Ratchet & Clank Rift Apart: 'PS5 è solo all'inizio' per il tech director di Insomniac

Ratchet & Clank Rift Apart sta impressionando anche per la sua realizzazione tecnica, considerata superlativa e in grado di mettere in mostra le capacità tecniche della PlayStation 5. Ma Mike Fitzgerald, technology director di Insomniac Games, sottolinea come la console next-gen Sony sia appena agli inizi.

In un'intervista concessa a The Verge, Fitzgerald ha parlato non solo del prossimo capitolo di Ratchet & Clank, ma anche di come il team stia un poco alla volta prendendo sempre più confidenza con l'architettura di PS5 in seguito anche all'esperienza accumulata con le versioni next-gen di Marvel's Spider-Man e della relativa espansione Miles Morales. "Dietro le quinte c'è ancora così tanto da comprendere riguardo l'SSD e gli I/O attorno ad esso. Credo che ne stiamo soltanto graffiando la superficie", evidenzia il tech director, aggiungendo che "come sviluppatore sarà davvero fico scoprire cosa c'è sotto".

Fitzgerald si è poi soffermato su quanto i lavori svolti per i titoli su Spider-Man hanno influenzato lo sviluppo di Rift Apart: "Direi pure che alcuni elementi essenziali per il gioco di Spider-Man si sono dimostrati intriganti anche per Ratchet. Ci sono alcuni spettacolari dettagli in quel gioco che che forse non avremmo mai scoperto se avessimo soltanto sviluppato Ratchet". Partendo dalle basi di Spider-Man, evidenzia Fitzgerald, "possiamo impacchettare sempre più densità, contenuti e qualità in ogni angolo dei mondi di Ratchet & Clank".



Non a caso tante sorprese sono arrivate dalla prova su PS5 di Ratchet & Clank Rift Apart, che promette di rivelarsi una delle esclusive più importanti di quest'anno per la console Sony. Passando alle curiosità, avete visto il meme di Ratchet & Clank Rift Apart ispirato a Falcon and the Winter Soldier?