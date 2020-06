Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, nuovo video da Insomniac: SSD, DualSense e Audio 3D

In seguito al reveal di Ratchet & Clank: Rift Apart in occasione dello show di presentazione della line up di titoli in arrivo su PlayStation 5, giungono nuove informazioni sulla produzione.

In maniera simile a quanto accaduto con Horizon: Forbidden West, infatti, il Canale YouTube di PlayStation accoglie un video di approfondimento, all'interno del quale vengono offerti ulteriori dettagli sul gioco Insomniac. A presentarli è Marcus Smith, Creative Director di Ratchet & Clank: Rift Apart, che conferma come la software house sia entusiasta di sta lavorando ad un capitolo completamente nuovo del franchise.

In Ratchet & Clank: Rift Apart, un potente avversario metterà scombinerà il normale flusso dello spazio e del tempo, causando la comparsa di una serie di faglie temporali. Al cuore dell'esperienza, troveremo l'esplorazione di mondi esotici, tra i quali, lo ricordiamo, saranno presenti sia pianeti inediti sia reinterpetazioni di luoghi già noti ai fan. L'architettura di PS5 ha consentito alla software house di arricchire lo schermo di miriadi di dettagli, effetti e nemici: essenziale nella costruzione dell'esperienza di gioco è stato l'SSD di PS5, che ha consentito il passaggio istantaneo da un mondo all'altro.



Marcus Smith ha inoltre evidenziato come il nuovo DualSense sia perfetto per far imbracciare ai giocatori le bizzarro arsenale di Ratchet & Clank. Il feedback tattile restituito dal controller durante l'utilizzo delle armi consentirà di percepirne la potenza e persino il modo in cui funzionano. A titolo di esempio è stato citato il The Enforcer, shotgun che farà ampio uso dei grilletti adattivi per simulare la tensione. Infine, Insomniac assicura di aver lavorato anche sul fronte dell'Audio 3D, che garantirà un'esperienza incredibilmente immersiva.