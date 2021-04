Ratchet & Clank Rift Apart su PS5: Rivet è la protagonista del nuovo gameplay trailer

Sony ha appena pubblicato sul canale ufficiale YouTube di PlayStation un trailer nuovo di zecca per il suo Ratchet & Clank Rift Apart, il quale ci presenta uno dei personaggi giocabili nel corso dell'avventura in arrivo esclusivamente su PlayStation 5: Rivet.

La Lombax, che si contraddistingue grazie al suo braccio bionico e alla pelliccia di colore viola, potrà essere infatti controllata dal giocatore in alcune missioni. Osservando il trailer, infatti, possiamo notare come ad un certo punto del gioco le strade di Ratchet e Clank si separeranno e il piccolo robottino si imbatterà in Rivet, con la quale dovrà affrontare pericolosi nemici e spostarsi in luoghi non proprio accoglienti come Nefarious City, la città controllata dall'omonimo imperatore, anch'esso presente nel filmato.

Stando a quanto annunciato da Sony sul suo blog ufficiale, tra i bonus per il preorder di Ratchet & Clank Rift Apart in versione Digital Deluxe troviamo anche un corposo set di bonus che contiene cinque armature per Ratchet e Rivet, un pacchetto di sticker per la Photo Mode, 20 Raritanium, l'art book digitale e la soundtrack digitale.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 11 giugno 2021 in esclusiva su PlayStation 5. In attesa di poter provare il gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart.