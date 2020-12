Ratchet & Clank Rift Apart, pubblicità avvistate: data di lancio in arrivo ai Game Awards?

Tra i primi titoli ad essere annunciati per PlayStation 5, la nuova produzione di Insomniac Games è attualmente priva di una data di pubblicazione ufficiale.

Quest'ultima tuttavia non dovrebbe essere teoricamente troppo lontana: in occasione dell'edizione 2020 della Gamescom, la software house aveva infatti confermato l'arrivo di Ratchet & Clank: Rift Apart in prossimità del lancio di PS5. Una finestra temporale volutamente generica, ma che dovrebbe delineare non più di qualche mese di distanza dall'esordio del titolo. Proprio per questa ragione, ha destato particolare interesse tra il pubblico un cinguettio apparso sull'account Twitter di Insomniac Games. Con quest'ultimo, che potete visionare in calce alla news, il team riaccende i riflettori sull'attesa produzione, proponendo alcune istantanee immortalate a Glasgow.



Dalla città scozzese, giungono infatti immagini di una grande campagna pubblicitaria legata a Ratchet & Clank: Rift Apart. Non si tratta tuttavia dell'unico esempio di simili iniziative: solo pochi giorni fa, Sony ha infatti presentato un colossale murales a tema Ratchet & Clank a Berlino. L'improvvisa apparizione di riferimenti alla produzione in diverse aree d'Europa ha spinto molti a chiedersi se il team PlayStation non si stia preparando a concentrare l'interesse del pubblico sulla prossima creatura Insomniac Games. In tal caso, potrebbe essere legittimo attendersi l'annuncio della data di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart. Che la cerimonia dei The Game Awards in programma per il 10 dicembre possa essere l'occasione giusta?