Ratchet & Clank Rift Apart: Ratchet e Rivet entrano in azione nel trailer di lancio

In vista della battaglia multidimensionale contro Nefarious che attende Ratchet e Rivet su PlayStation 5, i ragazzi di Insomniac Games pubblicano l'esplosivo trailer di lancio di Ratchet & Clank Rift Apart.

Dopo aver condiviso un bizzarro spot live action, la sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si prepara all'attesissima commercializzazione di Rift Apart confezionando un video che riassume l'esperienza nextgen da vivere nei panni del dinamico duo di eroi Lombax.

Il trailer di lancio proposto da Insomniac, come facilmente intuibile, assume i contorni di una vera e propria parata intergalattica che riprende i mondi alieni di Rift Apart con scene di gameplay alternate a spezzoni in cinematica. Non manca nemmeno la parentesi sull'ampio arsenale da sbloccare nel corso dell'avventura in crescendo di emozioni che trasforma il titolo in un'esperienza audiovisiva spinta dalla potenza computazionale e dalle funzionalità evolute dell'ultima console Sony.

Per saperne di più sull'esclusiva PS5 che sarà ufficialmente disponibile a partire da domani, venerdì 11 giugno, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart a firma di Marco Mottura.