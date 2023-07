Ratchet & Clank Rift Apart: dal Ray Tracing a DirectStorage, le novità della versione PC

Dalle pagine del PlayStation Blog, Nixxes Software conferma le specifiche hardware di Ratchet & Clank Rift Apart su PC e illustra le innovazioni tecnologiche previste per questa riedizione del platform adventure lanciato originariamente in esclusiva su PlayStation 5.

Il primo aspetto che viene evidenziato da Richard van der Laan, programmatore senior di Nixxes Software, è quello rappresentato dall'adozione di DirectStorage, la tecnologia di Microsoft che, implementata in Rift Apart, consente al titolo di caricare gli elementi grafici molto velocemente, potendo quindi effettuare le transizioni fulminee che caratterizzano i salti tra le dimensioni.

"DirectStorage garantisce tempi di caricamento brevissimi e la sua tecnologia di decompressione GPU consente lo streaming di elementi grafici di altissima qualità in background durante il gioco", spiega van der Laan prima di sottolineare come "generalmente, questo tipo di decompressione viene gestito dalla CPU, ma assegnandolo alla GPU è possibile ottenere una maggiore larghezza di banda nel trasferimento dei dati dalla memoria di archiviazione alla scheda grafica".

Sopo aver descritto gli straordinari benefici di DirectStorage 1.2 in Ratchet & Clank Rift Apart su PC, Nixxes Software ci informa che il titolo vanterà riflessi, ombre e occlusione ambientale in Ray Tracing. Nel caso dell'occlusione ambientale, il ray tracing consente agli sviluppatori di simulare in maniera più realistica gli effetti e la distribuzione della luce in una scena, donando quindi ad ogni ambientazione una maggiore profondità e un realismo estremo nella gestione dell'illuminazione indiretta.

Il lancio di Ratchet & Clank Rift Apart su PC è previsto per il 26 luglio. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart su PlayStation 5.