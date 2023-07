Ratchet & Clank Rift Apart: niente ray tracing su GPU AMD al lancio su PC

Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile su PC, ma gli sviluppatori di Nixxes Software hanno fatto sapere che il gioco al lancio non supporterà il ray tracing su GPU AMD. Il motivo? Problemi di stabilità.

Secondo quanto pubblicato nelle note di aggiornamento, quando sono abilitati il Ray tracing e il Dynamic Resolution Scaling su alcune GPU AMD come la Radeon RX 7900 XTX, "si può osservare un arresto anomalo dell'applicazione o un timeout del driver".

Il comunicato prosegue ribadendo come AMD stia lavorando con gli sviluppatori del gioco per risolvere i problemi di stabilità, sebbene non sia stato fornita alcuna previsione circa i tempi di completamento dei lavori. Questa brutta notizia si aggiunge alla già nota polemica sull'SSD di Ratchet and Clank Rift Apart che ha fatto infuriare i giocatori su PS4.

La situazione sembra invece più limpida per i possessori di NVIDIA. La versione PC di Ratchet & Clank Rift Apart, infatti, supporta la tecnologia NVIDIA DLSS 3, che promette di migliorare le prestazioni con Frame Generation, NVIDIA Reflex, NVIDIA DLAA e DirectStorage 1.2.

Nel frattempo, Digital Foundry ha confrontato Ratchet & Clank Rift Apart su PC e PS5 per analizzare le prestazioni di entrambe le versioni e aiutarci a capire cosa possiamo aspettarci dalle due. Vi ricordiamo che la versione PC è uscita il 26 luglio 2023.