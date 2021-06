Ratchet & Clank Rift Apart: recensione online martedì 8 giugno con live speciale su Twitch

Finalmente possiamo dirvelo: il nostro Marco Mottura sta giocando da qualche giorno a Ratchet & Clank Rift Apart ed è ora nelle fasi finali della stesura della recensione, pronto a darvi il suo parere sul nuovo gioco di Insomniac Games alla scadenza dell'embargo.

La recensione di Ratchet & Clank Rift Apart andrà online martedì 8 giugno alle 16:00, con qualche giorno di anticipo rispetto al debutto del gioco fissato per venerdì 11 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Non possiamo dirvi niente altro ma vi invitiamo a sintonizzarvi domani all'orario indicato non solo su queste pagine ma anche sul canale Twitch di Everyeye.it, Marco sarà online per commentare la recensione e rispondere a tutte le vostre domande su uno dei titoli più attesi dell'anno.

Nei prossimi giorni inizieremo invece a giocare con Ratchet & Clank Rift Apart in live e prima dell'inizio delle dirette E3 saremo online con una mini maratona che vi porterà alla scoperta delle prime ore del gioco di Insomniac. Per non farvi trovare impreparati vi rimandiamo al nostro speciale sulla storia di Ratchet & Clank, se avete prenotato il gioco in formato digitale ricordatevi che il preload di Ratchet & Clank Rift Apart è già disponibile anche in Europa, così da avere il gioco pronto per il day one.