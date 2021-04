Ratchet & Clank Rift Apart: ricevi una PSN Card da 20€ se lo prenoti da MediaWorld

Avete appena visto il nuovo gameplay trailer di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5, che ha presentato la Lombax Rivet come secondo personaggio giocabile, e vi è venuta voglia di preordinare il gioco di Insomniac Games? Abbiamo un'offerta che potrebbe fare al caso vostro.

MediaWorld ha lanciato una promozione sui preordini di Ratchet & Clank: Rift Apart: prenotando il gioco al prezzo di 79,99 euro presso uno dei punti vendita della catena oppure sul sito ufficiale, riceverete in regalo una Gift Card per il PSN dal valore di 20 euro! Potrete tranquillamente riscattare il codice fornito con la card sul PlayStation Network e utilizzare i 20 euro in regalo per acquistare una prodotto qualsiasi in vendita sulla piattaforma, dai giochi ai contenuti scaricabili. In aggiunta, riceverete anche i bonus preordine previsti da Sony, ossia l'arma Pixelatore e la Corazza di Carbonox per entrambi i personaggi, Ratchet e Rivet.

Potete prenotare il gioco online con consegna prevista per il 10 giugno a questo indirizzo (potete scegliere anche il ritiro nei punti vendita). In negozio è inoltre possibile risparmiare ancora di più grazie al raddoppio della valutazione dei giochi usati.