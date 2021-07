Ratchet & Clank Rift Apart: risparmia 35 euro con l'usato da GameStopZing

L'estate di PlayStation 5 è stata ravvivata dal lancio di Ratchet & Clank Rift Apart, nuova eccellente avventura esclusiva sviluppata dai talentuosi ragazzi di Insomniac Games. Se possedete la console net-gen di Sony e siete interessati all'acquisto, vi consigliamo di prendere in considerazione la nuova offerta di GameStopZing.

Da GameStopZing potete risparmiare ben 35 euro sull'acquisto di Ratchet & Clank Rift Apart per ogni gioco per PlayStation 5 usato che riportate in negozio. Assicurateci che i titoli usati in vostro possesso siano completi di custodia e libretto, oltre che validi per la promozione. Per verificarne la validità potete consultare questa pagina. L'iniziativa è valida solo per i possessori di GSZ+ di qualsiasi livello e salvo esaurimento scorte fino al 4 agosto.

Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5. Ne approfittiamo per ricordarvi che da GameStopZing con l'usato potete anche risparmiare sulla prenotazione dei futuri giochi per Nintendo Switch, come Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, Mario Party Superstars e Just Dance 2022. In negozio c'è anche la Summer promo "compra 2 giochi e il secondo lo paghi 5 euro".