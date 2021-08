Ratchet & Clank Rift Apart risplende su PS5 grazie a Cristiano Bonora: la nuova gallery

Con la fotografia virtuale sempre più riconosciuta come nuova forma d'arte, il nostro Cristiano Bonora prosegue nella sua attività di creazione di spettacolari gallerie digitali.

Questa volta, il protagonista assoluto è Ratchet & Clank: Rift Apart, la suggestiva produzione Sony apparsa in esclusiva su PlayStation 5. Frutto dello sforzo creativo di Insomniac Games, il titolo conduce i giocatori in una dimensione spaziotemporale che rischia ormai il collasso definitivo. A salvare la situazione dovranno pensarci gli inseparabili Ratchet e Clank, che per l'occasione saranno raggiunti anche da Rivet, Lombax proveniente da una differente linea dell'esistenza.

Determinato a porre in risalto le potenzialità degli hardware di nuova generazione, Ratchet & Clank: Rift Apart ha messo in campo un comparto tecnico di primo piano, regalando scorci profondamente next-gen. Per immortalarli, il fotografo virtuale Cristiano Bonora ha realizzato una gallery interamente dedicata, che potete visionare sul sito dedicato:

Il formato prescelto dall'autore, come sempre, è quello, per una raccolta che include dieci diversi scatti messi a punto ed eseguiti tramite lapresente all'interno di Ratchet & Clank: Rift Apart. Invitandovi a visionare l'ultimo lavoro di Cristiano Bonora, vi ricordiamo che il portale ufficiale diinclude anche gallerie dedicate a titoli quali Death Stranding, Control, The Last of Us: Parte II e moltissimi altri.