Ratchet & Clank Rift Apart: rivelato il peso su PS5, ecco quando arriva il preload

Ratchet & Clank Rift Apart è sicuramente uno dei titoli più attesi dai possessori di PlayStation 5 in questo primo anno di vita della console next-gen targata Sony. Nel mentre il debutto del nuovo platformer di Insomniac Games si fa sempre più vicino, ecco che emergono nuovi dettagli riguardo al file di download del gioco.

L'account Twitter PlayStation Game Size, che come potrete intuire tiene traccia dei file di download dei giochi su console PlayStation, ha rivelato il peso di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5. Coloro intenti a tuffarsi nella nuova avventura del dinamico duo di Insomniac dovranno scariare un totale di 33.6GB, un quantitativo modesto di dati che non dovrebbe preoccupare la maggior parte dei giocatori. Se anche doveste incappare in qualche problema con la vostra connessione, sappiate che avrete in ogni caso diversi giorni di anticipo con cui potrete far partire il download: il preload del titolo, infatti, inizierà già dal 4 giugno, esattamente una settimana prima del lancio ufficiale. Al momento, tuttavia, non sappiamo se il peso rivelato includa già la patch del day one, o se invece il team di sviluppo distribuirà un aggiornamento a parte per apportare gli ultimi miglioramenti prima del debutto.

Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 a partire dall'11 giugno. Il nuovo titolo di Insomniac è recentemente finito al centro di una insensata console war tra fan Sony e Xbox. In attesa della recensione finale, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart.