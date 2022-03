Ratchet & Clank Rift Apart: Rivet si chiamava Ratchet nei piani originali di Insomniac

Ratchet & Clank Rift Apart è stato un buon successo per Sony e Insomniac Games, e una delle novità che più hanno rinfrescato la formula della serie è stata l'introduzione di Rivet, un nuovo Lombax che ha fatto compagnia ai due protagonisti storici del franchise.

Nel corso di una recente intervista, il lead designer Mark Stuart ha svelato che, nei piani originali di Insomniac, anche Rivet si sarebbe dovuta chiamare Ratchet: "Per un po' di tempo era Ratchet. Dopotutto, lei e Ratchet sono tecnicamente controparti dimensionali. Ratchet è un nome non di genere".

Sebbene questa premessa fosse sensata sul piano narrativo, gli sviluppatori ci hanno messo poco tempo a capire che un nome identico al protagonista principale avrebbe generato non poca confusione, tanto negli autori stessi quanto nei giocatori.

"Ad esempio: Ratchet ha bisogno di salvare Clank da Ratchet, che non si fida di Ratchet e ha una lunga storia di battaglie con Nefarious. In un momento in cui i protagonisti della trama venivano rapidamente ripetuti, era difficile dire in quale dimensione ci si trovasse, ma anche di quale Ratchet stessi parlando".

Un altro nome preso in considerazione, ma successivamente scartato, fu Ratchette, e nel mezzo dello sviluppo il personaggio era internamente noto come Gadget. Ritenuto troppo in stile anni '80, si passò infine a Rivet, nome che poi è rimasto nella versione completa del gioco.

Ratchet & Clank Rift Apart ha vinto il premio per le migliori animazioni in un videogioco nel corso degli Annie Awards 2022.